У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

7 травня о 00:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у провулку Армійський Шевченківського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в гаражі горить автомобіль «SKODA Octavia» на площі 7 м кв та у дворі ВАЗ 2110 на площі 7 м кв.
О 01:00 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 01:35 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Запорізька область: піротехніки ДСНС за добу знешкодили 6 одиниць ВНП часів минулих війн
6 травня групою розмінування АРЗ СП м. Запоріжжя вилучено та знешкоджено арт. снаряд калібру 76 мм та 3 інші вибухонебезпечні предмети, які було виявлено у Комунарському районі м. Запоріжжя.
Пізніше, цього ж дня, піротехніки ДСНС знешкодили арт. снаряд калібру 76 мм, який виявили місцеві мешканці під час земельних робіт у с. Лежино Запорізького району.
Також, в полі неподалік с. Сергіївка Вільнянського району піротехніки ДСНС знешкодили арт. снаряд калібру 76 мм. Зазначені ВНП виявлено місцевим населенням в лісосмузі під час земельних робіт.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.