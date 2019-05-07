У Запоріжжя профілактика онкозахворювань шкіри

10 травня відзначається День боротьби з меланомою – агресивною злоякісною пухлиною шкіри, в яку можуть перероджуватися родимки. У цей день проводяться діагностичні заходи. Смертність від меланоми в Україні складає 95%, що обумовлено несвоєчасною діагностикою на ранніх етапах цього злоякісного новоутворення шкіри. Важливо знати, що в групі ризику знаходяться люди, у яких є чотири родимки діаметром більше шести міліметрів, власники світлих або рудого волосся і веснянок. Також пильними повинні бути ті, хто переніс в дитинстві більше трьох сонячних опіків і у кого були або є родичі з меланомою. Для раннього виявлення захворювання на рак шкіри в Запорізькому обласному шкірно-венерологічному диспансері за адресою м Запоріжжя, вул.Академіка Амосова, 67 в цей день буде проводитися безкоштовна дерматоскопія всіх підозрілих родимок та новоутворень. Записатися на безкоштовний огляд можна за тел. (061) 764 12 33 з 09.00 до 17.00. Контактна особа з питань організації заходу: Інна Леонідівна Здравчева, телефон: (061) 764 32 49 (з 08.00 до 16.00).