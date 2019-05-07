У Запоріжжі завершився Всеукраїнський джазовий фестиваль Zaporizhzhia Jazzy, який проходить вже другий рік поспіль і збирає безліч меломанів з усієї України. Два дні музичної насолоди і відпочинку просто неба з чудовим фуд-кортом та дитячою зоною, найкращі фото-враження та найбільший спільний пікнік – усе це запорізький Jazzy-фест. Цими днями для запоріжців грали 15 музичних гуртів, у дитячому конкурсі “В Jazzy тільки діти” взяли участь 250 виконавців. Жива музика лунала з двох сцен протягом 20 годин. На площі біля планетарію майоріло близько 2000 повітряних кульок, а 5 фотозон подарували гостям можливість для близько 600000 гарних фото. 25 учасників фуд-корту та близько 25 дитячих атракціонів гарантували гарний відпочинок для дітей і дорослих. Найталановитіші юні учасники фесту знялися в 3 кліпах разом із зірками сучасної української естради.
Хедлайнери заходу – Джамала і гурт “ТНМК” – впевнені, що таких творчих форумів в Україні має проводитися набагато більше. Підготовку до наступного, ще більш вражаючого Jazzy вже розпочато.