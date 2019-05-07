Запоріжжя – “Код міста”

У Запоріжжі розробили концепцію архітектурного середовища “Код міста”. Це документ, який містить інформацію про фасади будівель, зовнішню рекламу, малі архітектурні форми, автомобільну, велосипедну, пішохідну інфраструктуру, фонтани та багато іншого. Над документом працювали майже рік. До роботи залучали громадськість, міських спеціалістів, а також спеціалістів із “Харківпроекту”.Представники міської влади назвали документ унікальним для нашої країни. Такі “коди” вже розробили кілька міст, проте там ці документи мають форму місцевого нормативного акту й регламентують лише розташування на фасадах будівель вивісок та реклами або розміщення велоінфраструктури. Запорізька концепція значно ширша.