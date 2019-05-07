Найактуальніша інформація у сфері відпочинку та подорожей на Запорізькому туристичному фестивалі “Запоріжжя — місце щастя!” Чекаємо у суботу 11 травня з 12:00 до 17:00 у центральному парку культури і відпочинку “Дубовий гай” на Запорізькому туристичному фестивалі “Запоріжжя — місце щастя!”.
У програмі фестивалю — презентації туристичних об’єктів Запорізької області та інших регіонів України, фуд-зона, містечко майстрів, майстер-класи та розіграші призів від учасників та партнерів нашого фестивалю, а ще концерт запорізьких рок-гуртів!