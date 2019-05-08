1,5 тисячі безробітних жінок знайшли роботу протягом Місячника зайнятості жінок

Україна досягла прогресу в сфері законодавчого забезпечення ґендерної рівності. Проте, жінки все ще залишаються вразливими, зазнаючи різноманітних форм дискримінації та ґендерної нерівності. Дискримінація у сфері зайнятості та ґендерні упередження – це фактори, які найчастіше обмежують доступ жінок до високооплачуваної, більш престижної роботи та зміцнюють існуючу нерівність.
За законом, жінки і чоловіки мають право на рівну винагороду за однакову працю. Але, за даними Головного управління статистики в Запорізькій області за 2018 рік в регіоні середня заробітна плата чоловіків склала 10 268 грн., а жінок – 7 362 грн., або 71,7% зарплати чоловіків.
З метою підвищення ефективності надання соціальних послуг, спрямованих на підтримку трудової активності жінок в сучасному економічному середовищі, підвищення рівня працевлаштування цієї категорії громадян, обласною службою зайнятості протягом квітня 2019 року традиційно проводилася акція «Місячник зайнятості жінок».
Під час Акції до центрів зайнятості Запорізької області звернулись близько 2 тисяч жінок. Фахівці центрів зайнятості надають кожній з тих, хто опиняється в складних життєвих умовах, доволі широкий спектр соціальних послуг, передбачених чинним законодавством, і в першу чергу таких, що сприяють успішному пошуку гідного місця роботи та вдалому працевлаштуванню.
Все більше сучасних жінок мріє відкрити власну справу та стати успішною бізнес-леді, однак вагається і не знає з чого почати, тому і в цьому випадку також на допомогу приходе служба зайнятості. З початку року отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю та організували власну справу 20 жінок. Захистили свій бізнес-план та отримали таку допомогу у квітні – 5 жінок.
З кожним роком зростає чисельність жінок, які бажають одержати нову професію, оволодіти новою спеціальністю або підвищити свою кваліфікацію. З початку 2019 року 652 жінки проходили підготовку чи перепідготовку за направленням служби зайнятості під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і на виробництві. У квітні 2019 року, у період дії акції, на навчання направлено 189 жінок.
На сьогодні, жінки у віці 45 років і старше мають значно вищий попит на ринку праці, ніж той, що був, наприклад, 10 років тому. Тільки у квітні 2019 року, із загальної чисельності працевлаштованих безробітних жінок (1499 осіб) – рівень працевлаштування жінок у віці 45+ становить 46%. Такому показнику сприяє багаторічний досвід державної служби зайнятості щодо надання соціальних послуг та організації сприяння працевлаштування саме жінкам, а також плідна співпраця з роботодавцями регіону та установами і організаціями, що опікуються питаннями зайнятості жінок.
«Фахівці служби зайнятості активно працюють з жінками, залучаючи їх до активних заходів, підвищують їх впевненість у власних силах, створюють для них більш сприятливі можливості для професійного розвитку, розбудови власної кар’єри. Адже професійний ріст багато в чому залежить від самих жінок. Якщо вони мають впевненість в своїх силах, то їм вдасться досягнути успіху, а ми завжди готові їм в цьому допомогти», – підсумовує директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-32-17.