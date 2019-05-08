Найстаріший український доглядач маяка – 75-річний Яків Федірко практично все своє життя присвятив Нижньобердянському маяку. Це суворий режимний об’єкт. Потрапити на нього можна тільки з дозволу, отриманого у київського начальства. Яків Юхимович Федірко народився 6 квітня 1944 року в Маріуполі. В Бердянськ на Нижньобердянский маяк його привезли в рік і три місяці, коли батька – Юхима Федірка призначили наглядачем. Так що професія у Якова Юхимовича – спадкоємна. Працювати на маяку почав з 1962 року. А в 1971 році змінив на посту доглядача батька. Разом з Яковом Юхимовичем на маяку нині трудиться і його молодша дочка.