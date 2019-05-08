Доходи місцевих скарбниць Запорізького регіону зросли на 17 відсотків

Запорізькі платники податків за чотири місяці перерахували до місцевих бюджетів 2 мільярди 882 мільйони гривень (без даних великих платників, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з минулим роком до бюджетів громад сплачено на 416,4 мільйона або на 17 відсотків більше.
Більшу частину доходів скарбниць забезпечив податок на доходи фізичних осіб. З початку року надійшло 1 мільярд 772 мільйони ПДФО, що на 278,5 мільйона або на 18,6 відсотка перевищує рівень січня-квітня 2018 року.
Надходження єдиного податку склали 450 мільйонів, це на 70 мільйонів або на 18,5 відсотка більше, ніж торік. Зокрема, підприємці-фізичні особи сплатили 296 мільйонів гривень єдиного податку, суб’єкти господарювання-юридичні особи – 58,8 мільйона, агровиробники – 94,6 мільйона гривень.
Запорізькі землекористувачі спрямували до бюджетів громад 338 мільйонів, збільшення сум плати за землю до показників минулого року склало майже 17 мільйонів.
Податку на прибуток підприємств надійшло 117 мільйонів, що на 72 мільйони більше, ніж у січні-квітні попереднього року.
Головне управління ДФС у Запорізькій області