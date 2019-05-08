Співробітник загону піротехніків ДСНС Дмитро Слепкань з Мелітополя при розмінуванні об’єкта в Донецькій області, недалеко від села Зайцеве Бахмутського району, разом з товаришами по службі підірвався на міні, отримавши важкі поранення. Майже місяць Дмитро знаходиться на лікуванні у військовому госпіталі Дніпра. Друзі просять усіх небайдужих допомогти Дмитру врятувати зір. Дмитру всього 24 роки. За словами головлікаря лікарні ім. Мечникова Сергія Риженка, де проходить лікування мелітополець, хлопця доставили з важким пораненням голови, очей, кінцівок, тулуба та обличчя. Офтальмологи вже провели складну операцію, намагаючись врятувати піротехніку очей. Однак цього виявилося замало.