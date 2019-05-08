Письменниця-казкарка Олена Шевчук

Дуже хвилююча мить для дитячої письменниці-казкарки Олени Шевчук – презентація дітлахам її «Ведмедика». Особливо тим із них, хто найбільше потребує любові і доброти – дітям, що живуть в запорізьких притулках. Це особлива аудиторія, вони дуже уважно будуть слухати казки стільки, скільки ви будете їм читати. І пані Олена читала і розповідала про те, як здійсняються мрії, як потрібно загадувати бажання і розмовляла з ними так, як розмовляла би зі своїм рідним синочком. До дітей письменниця прийшла не лише з книжками, а з солодкими подарунками – цукерками і печивом. А допомогли організувати таку зворушливу зустріч працівниці Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва. Тож книжка “Ведмедик прокинувся ” успішно пішла у життя!