Вокальный колектив з Берестового

Аматорський вокальний колектив “Кумасі” з Берестового Бердянського району нагороджений Почесною відзнакою Європейської Асоціації фольклорний фестиваль ЕАFF – Офіційний партнер UNESCO. Високу нагороду вокалісти Берестовській ОТГ отримали за збереження українського фольклору. Відзнака співачки отримали в Чернівцях, де 4 і 5 травня брали участь у третьому Національному чемпіонаті України з фольклору. Разом з цим знаком вокальний ансамбль “Кумасі” повертається додому з перемогою – співачки з Берестового посіли друге місце в першому Кубку світу з фольклору, який проходив на Буковині в той же час, що і Національний чемпіонат.