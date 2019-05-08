Запорізька обласна філармонія презентує мистецькі проекти в рамках святкових заходів до Дня Європи в Україні

В рамках святкових заходів до Дня Європи в Україні Запорізька обласна філармонія презентує мистецькі проекти: 17 травня 2019 року – концерт академічного симфонічного оркестру “Зарубіжні гастролери” та 19 травня 2019 року – концертна програма “100 % саундтрек” ансамблю бандуристів “Божена”.
День Європи в Україні заснований для зміцнення єдності серед європейців і відзначається як день спільних цінностей та спільної історії всіх націй континенту.
У концертній програмі “Зарубіжні гастролери” академічного симфонічного оркестру прозвучать твори відомих європейських композиторів: Увертюра до опери “Тангейзер” німецького композитора Ріхарда Вагнера, Симфонія №4 німецького композитора Йоганеса Брамса, Концерт для труби з оркестром австрійського композитора Йоганна Гуммеля. За диригентським пультом – харизматичний Біун Вук (Південна Корея). Соліст – музикант-віртуоз, заслужений артист України Андрій Ільків (труба, Київ). Своєю грою Андрій Ільків демонструє як віртуозну майстерність, так і багату тембральну палітру.
Андрій Ільків – соліст Національного будинку органної та камерної музики, постійний партнер і артист корпорації Yamaha, соліст і лідер мідної секції духових інструментів всесвітньо відомого Міжнародного симфонічного оркестру “Філармонія націй”, заснованого Л. Бернстайном, в якому грають кращі музиканти з різних країн.
Виконавському стилю Андрія Ільківа притаманні виняткова технічна легкість гри у різних регістрах, м’який, оксамитовий звук, своєрідний експресивний стиль гри з багатою тембро-обертоновою палітрою звучання.
Його труба звучала на дипломатичних зустрічах в посольствах Німеччини, Франції, США, форумах Корпусу Миру, дипломатичних прийомах президента України, днях культури України в Німеччині, Білорусії.
В рамках мистецького проекту “Філармонія – дітям” ансамбль бандуристів “Божена” презентує мистецький проект “100 % саунтрек”. До уваги юних глядачів — цікава і надзвичайна музична подорож стежками улюблених кіно-хітів. У програмі прозвучать саундтреки із дитячих фільмів та мультфільмів, а також весела вікторина, яка з перших нот виявить кіно – ерудитів. Юні глядачі зможуть підспівувати, відгадувати знайомі мелодії, відповідати на запитання та, навіть, чаклувати з учасницею шоу “Україна має талант” ілюзіоністкою Мариною Євченко.
Відомі музиканти сучасності та справжні мистецькі шедеври на сцені концертного залу імені Глінки!