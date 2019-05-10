ДО СТЕПНОГІРСЬКА – ЗА ДОСВІДОМ

Делегація з 20 осіб – 17 жінок-депутаток – представниць міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» з 11 місцевих рад, голова Балківської сільської ради Марія Радченко, 3 уповноважені особи з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у місцевих радах Запорізької області, голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє», керівнция проекту Тамара Огородова та команда проекту, які взяли участь у презентаційній зустрічі в Степногірську, відзначили, що вражені роботою, яка проводиться головою громади Іриною Кондратюк та групою «Рівні можливості». «Все чисто, доглянуто. Відчувається рука господині».
Культурно-просвітницькі та екологічні акції з залученням молоді: дні довкілля, озеленення, відновлення парку. Степногірськ – одна з перших громад, яка затвердила уповноважену особу з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок – і чоловіків – секретаря ради Тетяну Лукашук. Благоустрій селища з урахуванням потреб жінок і дітей: повне освітлення селища Степногірськ, сіл Лук’янівське та Степове, оновлення дитячих садків, прибирання прибудинкових дільниць, соціальні програми розвитку. Все це – результат діяльності міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості», до складу якої ввійшли небайдужі жінки, хто має на меті покращити життя жителів Степногірська. Саме вони ініціюють вирішення найскладніших для селища життєво важливих питань і досягають успіху. Ремонт доріг, водогонів, мереж водопостачання та водовідведення, створення нових робочих місць та багато інших починань на черзі дня депутаток та місцевої влади.
Своїм досвідом степногірці щиро ділились з колежанками з інших районів області, які завітали сюди на презентаційну зустріч – презентацію роботи міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості», яка відбулася на святкуванні Дня селища – його 101-ї річниці. Голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє», керівниця проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам» Тамара Огородова відзначила значний вклад з впровадження гендерної рівності та реалізації суспільно важливих ініціатив, розвиток місцевого самоврядування жінок-депутаток міжфракційної групи «Рівні можливості» Степногірської селищної ради та голови селищної ради Ірини Кондратюк. Вручила їм Почесні грамоти.
Тамара Огородова наголосила, що проект, який запроваджується завдяки Національному Демократичному Інституту, дає можливість показати, скільки жінок-депутаток працюють сьогодні на свої громади, хочуть, щоб у нашому суспільстві були рівні можливості для чоловіків і жінок, аби дотримувались принципи справедливості щодо всіх, хто живе в громаді. І до тих, хто має особливі потреби – осіб з інвалідністю, і до людей похилого віку: жінок і чоловіків, дівчаток і хлопчиків.
За ініціативою фонду «Єдність» за майбутнє» голова Степногірської селищної ради Ірина Кондратюк була нагороджена Почесною грамотою Запорізької обласної ради, яку і вручила їй Тетяна Ковиліна, голова депутатської міжфракційної групи «Рівні можливості» Запорізької обласної ради, вона відмітила професіоналізм та людські якості керівниці селищної ради Ірини Кондратюк. «І хоча ваша громада має невеликий бюджет, робота ведеться велика. Ви – патріоти свого селища, низький уклін вам за те, що дбаєте за місце свого мешкання».
Історична довідка: у 80-ті роки в цьому селищі планувалось побудувати промисловий металургійний комплекс – шахту з видобутку руди. Молоді сім’ї мали надію на нову перспективу. Однак економічна політика в області була спрямована в інше русло й добра ідея на роки загальмувалась. Значна частина населення, переважно чоловіки, роз’їхались світом на заробітки. А от жіноцтво, згуртувалось навколо активної жінки Ірини Кондратюк, якій втретє довіряють керування селищною радою.
Сьогодні реалії дня вимагають по-новому вирішувати проблеми людей, гуртувати їх заради змін у територіальних громадах. І саме жінки мають взяти на себе функцію єднання та ставати більш активними. Адже як свідчить досвід, саме жінка, може по-справжньому бути стурбованою долею своїх земляків. Активна жінка – це більше, ніж 50 % успіху.
Жінки-депутатки ознайомилися з досвідом благоустрою парку, впровадження принципів рівних прав і можливостей у громаді, в тому числі, в школі, де дівчата разом з хлопцями беруть участь у змаганнях «Джура», «Сокіл» та щорічно перемагають у цих змаганнях. Це сприяє протидії гендерним стереотипам. Під час обговорення директор школи відзначив, що ініціатива Тетяни Ковиліної щодо відділення для дівчат у військовому ліцеї «Захисник» є актуальною.
Жінки-депутатки обмінялися досвідом та відзначили, що такі заходи дуже важливі, адже є можливість ознайомитися з досвідом своїх колежанок, відвідати селища, села, міста, в яких раніше не були, хоча живуть поряд.
Розповсюджуючи досвід успішних громад, фонд «Єдність» за майбутнє» планує ще низку заходів щодо підвищення видимості ролі жінок у політиці, місцевому самоврядуванні, закликає до участі в своїх заходах усіх, хто прагне до справедливого суспільства, де головне – права людини та її життя.
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»
http://www.ednist-fond.com.ua/2019/05/09/stepnohirsk_presentation_meeting/
Більше фотографій – у Facebook-групі «Депутатські групи «Рівні можливості» у Запорізькій області» https://www.facebook.com/groups/274557499644395/
Контактна особа: Оксана Дроздовська 098-44-201-78, 099-379-86-42, zbf.ednist@gmail.com
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.