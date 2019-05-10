До Запоріжжя прибудуть мощі шанованого у цілому світі святого

12 травня до Санктуарію Бога Отця Милосердного у Запоріжжі прибудуть мощі святого Шарбеля, якого почитають як чудодійного цілителя в усьому християнському світі.
Як розповів єпископ-помічник Ян Собіло (Римсько-католицька церква), саме у Запоріжжі завершується паломництво мощей святого Шарбеля Україною. Маршрут паломництва пройшов містами Київ, Львів, Одеса, Мукачево, Харків, а в неділю мощі святого прибудуть до Запоріжжя
12 травня у всіх охочих буде можливість вшанувати святого Шарбеля та помолитись біля мощей перед святою месою у Санктуарії Бога Отця Милосердного (парк ім. О. Пушкіна біля цирку) об 11 годині та після меси.
Святий Шарбель (при народженні Юсеф Махлуф, 1828-1898рр.., Ліван) — арабський католицький святий та чудотворець з Лівану, мароніт. 9 жовтня 1977 року священомонаха-мароніта Шарбеля зараховано до Сонму Святих. Під час канонізації цього ліванського духовного подвижника Папа Римський Павло VI назвав його одним із найбільших святих століття. Святий Шарбель допомагає хворим на ракові недуги та в різних потребах.