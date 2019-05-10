Служба зайнятості інформує. Майже 17 тисяч запоріжців працевлаштовані за сприяння служби зайнятості з початку року

Протягом січня-квітня 2019 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 33,1 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 3,9% менше минулорічного показника аналогічного періоду.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-квітня 2019 року 16,7 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 7,2 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного. З початку року 244 особи працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 42 особи започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 1,5 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 4,8 тис. осіб взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 травня 2019 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 17,0 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 травня 2019 року становила 2768 одиниць. «Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – водії, трактористи-машиністи, електромонтери, кухарі, продавці, електрогазозварники, слюсарі, медсестри та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів та вихователів з відповідним досвідом роботи» – повідомляє директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Відділ організаційно-інформаційної та архівної справи ОЦЗ,тел.233-11-47