У Запорізькій області піротехніки ДСНС за добу знешкодили 36 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

9 травня під час земельних робіт за ст. Більманка у Більмацькому районі місцевими мешканцями виявлено підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Громадяни передали інформацію до Служби порятунку «101».
На місці події працювала група розмінування Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя. Всього рятувальники вилучили 19 артилерійських снарядів калібру 122 мм та 17 гранат РГ 42.
Фахівці-піротехніки знищили вибухонебезпечні предмети шляхом контрольованого підриву на спеціально відведеному майданчику з дотриманням правил техніки безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу в трамваї
10 травня о 00:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Північне шосе Заводського району сталося загоряння у трамваї.
Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що горить кабіна трамвая, який складається з одного вагону на загальній площі 3 кв.м.
О 00:59 рятувальники локалізували пожежу, а о 01:35 – повністю ліквідували, після чого провели пролив конструкцій для запобігання повторного виникнення займання.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню вогню на більш значну площу. На момент виникнення пожежі пасажирів у трамваї не було.
Причина загоряння встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.