Запорізька область: під час ДТП постраждав водій легкового автомобіля

08 травня о 05:11 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автошляху між с. Дніпровка та с. Білозерка Кам’янсько-Дніпровського району сталась дорожньо-транспортна пригода.
Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, зіткнулись дві автівки «ВАЗ» та «MERSEDES SPRINTER». Внаслідок ДТП водія автомобіля «ВАЗ» затисло конструкціями автомобіля.
Рятувальники деблокували чоловіка з автівки та передали бригаді швидкої медичної допомоги.
Одночасно з цим, рятувальники відключили акумулятор від живлення та забезпечили пожежну безпеку у разі виникнення загоряння.
Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Запорізька область: на пожежі травмувалась жінка
09 травня о 01:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в провулку Космічний м. Бердянськ.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що горить прибудова до надвірної споруди на площі 10 кв.м.
Під час пожежі травмувалась 81-річна власниця, яку каретою швидкої допомоги госпіталізували до Бердянської міської лікарні.
О 02:23 вогнеборці локалізували загорання, а о 02:53 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Запорізька область: за добу піротехніки ДСНС знешкодили 4 одиниці ВНП часів минулих війн
08 травня групою розмінування АРЗ СП м. Запоріжжя вилучено та знешкоджено: гранату Ф-1 – 1 одиниця, мінометну міну – калібру 82 мм – 1 одиниця, арт. снаряд – калібру 76 мм – 1 одиниця, арт. снаряд калібру – 152 мм – 1 одиниця, часів війн, які було виявлено 08.05.2019 р.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.