Запорізькі юристи фіскальної служби виграли у судових справах на користь держави майже 220 мільйонів

У Запорізькому регіоні з початку року судові органи розглянули 166 справ, де однією зі сторін виступала фіскальна служба області.
На користь органів ДФС винесено 109 судових рішень на загальну суму 219,8 мільйона гривень, що складає 65,6 відсотка від кількості матеріалів та 78,2 відсотка – від суми. У 57 судових спорах на суму 61,3 мільйона гривень судді підтримали позицію платників.
За позовами суб’єктів господарювання до фіскальної служби області поточного року розглянуто 147 справ, з яких 93 (63,3%) – на користь податківців на суму 97,5 мільйона (61,4%), 54 справи (36,7%) виграли платники на суму 61,3 мільйона.
Під час засідань з розгляду справ за позовами органів ДФС до платників у 84 відсотках випадків суди винесли рішення на користь держави (16 справ на суму 122,2 мільйона).
Усього станом на 1 травня 2019 року в судах різних інстанцій знаходилось 2278 справ на загальну суму 3 мільярди 772,7 мільйона гривень, серед яких – матеріали про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень, про стягнення податкової заборгованості тощо.
Головне управління ДФС у Запорізькій області