Запорізькі підприємства перерахували до держбюджету 2,7 мільярда гривень митних платежів

З початку року суб’єкти господарювання Запорізького регіону спрямували до державного бюджету 2 мільярди 702,6 мільйона гривень митних платежів. Як повідомив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев, сплачена сума майже на 165 мільйонів або на 6,5 відсотка перевищила дані аналогічного періоду 2018 року.
Лише у квітні до казни забезпечено майже 648 мільйонів. Керівник митниці підкреслив, що середньоденні надходження за попередній місяць склали 32,4 мільйона, що більше показника березня на 5 мільйонів.
Більшу частину доходів сформували митні платежі, які були сплачені при ввезенні на митну територію України товарів для виробництва в промисловості – 74,4 відсотка, від суб’єктів невиробничих галузей надійшло, відповідно, 25,6 відсотка.
У розрізі товарних угрупувань найбільша частка митних платежів припадає на машини, устаткування та транспорт – 34 відсотки, паливно-енергетичні товари – 31 відсоток, метали та вироби з них – 11 відсотків, сільськогосподарські та продовольчі товари – 9%, мінеральні продукти – 6 відсотків, продукція хімічної промисловості – 6 відсотків.
Запорізька митниці ДФС