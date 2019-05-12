Жінки в Другій Світовій війні

• Великий інтерес у жінок-депутаток міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» Запорізької області викликає подвиг жінок, які в роки Другої Світової війни самовіддано боролись з ворогом. Поблизу Молочанська є пам’ятник, який нагадує про те, що на теренах Токмаччини воював окремий жіночий батальйон – штрафбат: понад 400 жінок віком від 16 років.
• Від 2,5 до 3 млн. жінок були військовослужбовцями в армії на всіх військових спеціальностях: в авіації і на флоті, в піхоті й кавалерії, розвідці, зв’язку, медицині. 80 тисяч із них були офіцерами.
• Українки-військовослужбовиці складали від 1/3 до 1/4 – від 600 тисяч до 1 млн. осіб.
• Вперше в історії в роки Другої Світової війни в Збройних Силах з’явилися жіночі бойові формування.
• З жінок-добровольців було сформовано 3 авіаційних полки: 46-й гвардійський нічний бомбардувальний, 125-й гвардійський бомбардувальний, 586-й винищувальний полк ППО; Окрема жіноча добровольча стрілецька бригада, Окремий жіночий запасний стрілецький полк, Центральна жіноча школа снайперів, Окрема жіноча рота моряків.
• Прославився жіночий авіаційний полк нічних бомбардувальниць, яких німці називали «Нічними відьмами».
• Жінки в підрозділах зв’язку складали 80%, в дорожніх військах – майже 50%.
• Дев’яносто п’ять жінок мають високе звання Героїв. 15 із них – медики.
• Жінки (фельдшери, сестри, санінструктори) становили більшість – понад 80 %.
• Завдяки дівчатам-санінструкторам стрілецьких рот, медсанбатів, артилерійських батарей 75% поранених бійців знову стали до лав Збройних Сил.
• В 1944 р. жінки становили 80% всіх працездатних колгоспників.
• На примусові роботи до Німеччини вивезли від 1,7–2,4 млн. остарбайтерів з України. Найбільше серед них було жінок – 51% та неповнолітніх (близько 60% дівчат і 40% хлопців). Всього до Німеччини вивезли 13,5 млн. остарбайтерів із 26 країн.
Контактна особа: Оксана Дроздовська 098-44-201-78, 099-379-86-42, zbf.ednist@gmail.com
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.