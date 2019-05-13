Два кольори

Академічний козацький ансамбль пісні і танцю “Запорожці”
ХІТИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДИ
Нова концертна програма!
Блискуче поєднання українського фольклору, оригінальних аранжувань, сучасних ритмів та хітів української естради ХХ сторіччя.
Твори відомих українських композиторів – О.Білаша, П.Майбороди, В.Івасюка, І.Карабиця, перлини української хорової класики, самобутні обробки народних пісень та яскрава хореографія.
Побачити артистів академічного козацького ансамблю у нових амплуа можна 16 травня у концертному залі імені М. І. Глінки Запорізької обласної філармонії.
Ціна квитка – від 70 грн.