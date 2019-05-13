Громади очікують прийняття нових законів для підтримки реформи децентралізації

Парламент вже більше року не приймає нових законів, які мають підтримувати реформу місцевого самоврядування. Останній розглядався 3 квітня 2018 року. Тоді
парламент ухвалив внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Мова йшла про добровільне приєднання територіальних громад сіл та селищ до територіальних громад міст обласного значення. Після цього жодного нового закону або змін до діючого законодавства не було прийнято!
Втім, реформа місцевого самоврядування, зокрема децентралізація, як і будь-яка інша реформа, потребує серйозної законодавчої підтримки.
Децентралізація – важливий інструмент перетворення нашої країни на сучасну європейську державу. Тому створення адекватного законодавчого поля для децентралізаційної реформи – це одночасно і велика відповідальність, і найбільша інвестиція у майбутнє. Адже, у центрі цієї реформи – люди, їх інтереси та потреби. – зазначив виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.
Аналітичний центр Асоціації підготував перелік законопроектів, прийняття яких сприятиме реформуванню місцевого самоврядування.
Серед них:
– прискорення прийняття рішень органами місцевого самоврядування завдяки зменшенню строку оприлюднення проектів рішень до їх розгляду з 28 до 10 днів.
– гарантування спрямування коштів територіальних дорожніх фондів на дороги комунальної власності – 35 % загального обсягу субвенції на дороги розподілятимуться між бюджетами сіл, селищ, міст. Ліквідація зайвих погоджень з ОДА, центральним органом виконавчої влади, парламентськими комітетами.
– впровадження положень Європейської хартії місцевого самоврядування щодо формування ефективного управлінського персоналу, суттєве розширення можливостей місцевих рад самостійно у межах закону формувати умови служби (кар’єрне зростання, відбір, оплата праці, навчання, оцінювання тощо)
– поступова передача виконавчим органам сільських, селищних та міських рад повноважень з державної реєстрації актів цивільного стану, формування та ведення Державного реєстру актів цивільного стану тощо.
– повернення у сферу регулювання органів місцевого самоврядування комунальних підприємств тепло- та водопостачання
Децентралізація передбачає розширення повноважень органів місцевого самоврядування, фінансової бази місцевих бюджетів. І продовження роботи у цьому напрямку є досить важливим. Адже зараз ми стикаємося з проблемами, які могли б вирішувати на місцевому рівні. Але відсутність ряду важливих законів гальмує цей процес. Підтримка народними депутатами законопроектів, які рекомендує АМУ, надасть містам та місцевим громадам додаткові можливості для розвитку. Один з прикладів – гарантування спрямування коштів територіальних дорожніх фондів на дороги комунальної власності, щоб мінімум 35% загального обсягу державної субвенції на дороги розподілялося між бюджетами міст, селищ та сіл. Для Запоріжжя, наприклад, це дуже важливо. Адже у минулому році місто не отримало жодної гривні з цієї державної субвенції, подібна ситуація може повторитися і у поточному році, – відзначає голова Запорізького РВ АМУ, міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.
Зараз Асоціація міст України закликає парламент підтримати децентралізаційні законопроекти, які так очікують громади.