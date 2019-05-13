У ЗАПОРІЖЖІ СТАРТУВАВ МАСШТАБНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ-ЯРМАРОК «ЗАПОРІЖЖЯ – МІСЦЕ ЩАСТЯ»

Під гучні позивні славетні козаки у міському парку культури і відпочинку «Дубовий гай» відкрили туристичний фестиваль-ярмарок «Запоріжжя – місце щастя». Участь у відкритті фестивалю взяв директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко.
– У Запоріжжі навесні традиційно ми проводимо туристичний фестиваль. Дякую усім, хто підтримав ініціативу проведення цього фестивалю три року назад, і зараз він користується не меншою популярністю. Попри таку погоду, я впевнений, що усі знайдуть на «національному подвір’ї» щось цікаве. Головне не забувайте, сьогодні упродовж дня тут біля сцени буде проведена лотерея і у кожного є можливість виграти цінний подарунок, – привітав учасників фестивалю Владислав Мороко.
Сьогодні на фестивалі розташувалося багатоетнічне культурне містечко. Національно-культурні товариства міста Мелітополя на своєму подвір’ї представляють найкращі зразки своїх культур, традицій, звичаїв, а національно-культурні товариства Запоріжжя – неперевершену та колоритну кухню.
Окрім цього працюють локації майстрів декоративно-прикладного мистецтва («Цвіт калини», «Самоцвіти Запоріжжя», «Запорізький Колорит»), які проводять для усіх охочих майстер-класи.
Серед учасників фестивалю «Запоріжжя − місце щастя» – представники туристичного бізнесу (туристичні фірми, заклади розміщення та харчування, заклади дозвілля), представники закладів культури (музеї, заповідники, театри, філармонія), національних товариств області, спортивного туризму та екстремального відпочинку, власники зелених садиб. Багато з них надають квитки та призи для лотереї. Зазначимо, що розіграш призів для учасників вже став доброю традицією для цього фестивалю.
Також сьогодні на концерті виступають ансамбль народної пісні та побутового танцю «Оксамит» та запорізькі рок-гурти: «Ліричний спалах», «EvilHead», «Maddox», «Baburwood».
Вже завтра, у рамках фестивалю відбудеться інформаційний тур: «Запоріжсталь», музей техніки, «АкваЗОО».
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю