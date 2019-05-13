У Запорізькій області рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

12 травня о 23:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Шевченко в с. Смирнова Більмацького району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах будинку та домашні речі в ньому на загальній площі 35 кв.м.
О 00:44 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 01:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Запорізька область: під час ДТП постраждали 3 людей
12 травня о 21:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Інтеркультурній в м. Мелітополь сталась дорожньо-транспортна пригода.
Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, зіткнулись дві автівки «ВАЗ» та «ФОРД СІЄРА». Внаслідок ДТП водія автомобіля «ВАЗ» затиснуло в конструкціях автомобіля. Інший водій та пасажирка легковика отримали травми різного ступеня. Рятувальники деблокували чоловіка з понівеченої автівки. Одночасно з цим, рятувальники відключили акумулятор від живлення та забезпечили пожежну безпеку у разі виникнення загоряння.
В результаті події постраждалих водіїв та пасажирку каретою швидкої медичної допомоги доправили до 1 міської лікарні.
Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.