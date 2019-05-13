Запорізькі аудитори з початку року попередили порушень у сфері закупівель на суму майже 154 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області з початку року охопили моніторингом 95 ризикових процедур закупівель товарів, робіт та послуг на загальну суму 1 762, 4 млн грн. Майже в кожній із них виявлені порушення законодавства, а саме – порушення оприлюднення інформації, складання тендерної документації, неправомірне застосування переговорної процедури, невідхилення тендерних пропозицій, безпідставне допущення тендерних пропозицій до оцінки та не відміна торгів. З порушенням 66 процедур закупівель на 1642,2 млн. гривень.
Як результат, попереджено порушень законодавства у сфері закупівель на загальну суму майже 154 млн грн. Зокрема, відмінено 40 процедур закупівель та розірвано 6 договорів.
Левову частку порушень встановлено при проведенні Службою автомобільних доріг в Запорізькій області трьох процедур закупівель, а саме: порушення законодавства у сфері закупівель в частині невідхилення тендерних пропозицій, безпідставного допущення тендерних пропозицій до оцінки та не відміни торгів на суму 1 444,67 млн гривень.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області