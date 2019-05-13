Запорізькі підприємства погасили 52,4 мільйона гривень податкової заборгованості

За січень-квітень 2019 року за рахунок погашення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів надійшло 52,4 мільйона гривень. Зокрема, надходження до державного бюджету склали 27 мільйонів, до місцевих – 25,4 мільйона.
У квітні податкову заборгованість скорочено на 12,9 мільйона, у тому числі до держбюджету – на 7,9 мільйона, до місцевих скарбниць – на 5 мільйонів.
Станом на 1 травня 2019 року загальна сума податкового боргу суб’єктів господарювання області становить 4,1 мільярда, з якої 3,4 мільярда – недоїмка до державної казни, 667 мільйонів – до бюджетів громад.
Найбільшими боржниками області, які здійснюють господарську діяльність, та мають значні суми заборгованості перед бюджетом, є такі підприємства:
АТ “ЗАЛК”;
КП “ПКВ” ЕМР;
ПРАТ “ПРИАЗОВКУРОРТ”;
ТОВ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”;
ТОВ “АВТО ГРАНІТ”;
КП “ОБЛВОДОКАНАЛ” ЗОР;
МКП “ОСНОВАНІЄ”;
ПП “МАГІСТР”;
ТОВ “ВНЕВІДОМЧА ОХОРОНА”;
ДП “ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 55)”;
ТОВ “ТД “ДЕЛЬТА”;
ДП “ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 20)”;
ДП “ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ”;
ДП “ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 101)”;
ДП “МЗ “ГІДРОМАШ”, КП “ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ”,
ПАТ “ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР”;
ТОВ “КК “НАШ ДІМ ЗАПОРІЖЖЯ”;
ПАТ “СВІТЛОТЕХНІКА”;
ДП “ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 99)”;
ДП “ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№88)”;
ПРАТ “ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ”;
ДП “ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№77)”.
Більш детальна інформація стосовно суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, розміщена у рубриці “Переліки” офіційного веб-порталу ДФС за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/296361.html.
Головне управління ДФС у Запорізькій області