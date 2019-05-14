Енергетики запрошують на роботу до ДТЕК «ЗАПОРІЗЬКА ТЕС»

ДТЕК — стратегічний холдинг, що розвиває бізнес в енергетичній галузі. На підприємствах компанії працюють 73 тис. осіб.
Підприємства ДТЕК ведуть видобуток вугілля та природного газу, виробляють електроенергію на станціях теплової та відновлюваної енергетики, постачають тепло й електроенергію кінцевим споживачам і надають енергосервісні послуги.
Однією із потужних теплових електростанцій в Україні є, безперечно, Запорізька ТЕС. Підприємство забезпечує енергобезпеку країни, вдало поєднує інвестиції у виробництво та турботу про своїх працівників.
Сьогодні в компанії ДТЕК «ЗАПОРІЗЬКА ТЕС» м. Енергодар запрошують на роботу: машиністів-обхідників з котельного (турбінного) устаткування; електромонтерів з обслуговування електроустаткування електростанцій; електромонтерів з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики; електрослюсарів з ремонту електричних машин; слюсарів з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів. Всього – більше 50 вакансій.
Стабільна «біла» зарплата без затримок, путівки на відпочинок з сім’єю, оздоровлення для дітей. Гарантована медстраховка для кожного співробітника, якою на сьогодні можуть похвалитися не всі компанії. Можливість навчання та професійний розвиток. Безкоштовне перевезення співробітників до місця роботи і додому.
І це не повний перелік соціальних гарантій та пільг, яке надає підприємство своїм співробітникам.
«Наразі ДТЕК залишається одним з найбільших роботодавців у країні з гідними умовами праці. Однак, сьогодні майже в усіх галузях, де є робочі спеціальності, відчувається дефіцит кваліфікованих кадрів. Хоча енергетика – галузь, яка зараз трансформується і динамічно розвивається. Для тих, кому важливо працювати за професією і розвиватися, в енергетиці можна побудувати успішну кар’єру і отримати цікаву та стабільну роботу», – запевняє директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
З метою укомплектування вільних робочих місць в центрах зайнятості області проводяться ярмарки вакансій, на яких шукачі роботи мають можливість поспілкуватись з роботодавцем та отримати інформацію про тонкощі професії та умови праці. Запрошуємо всіх зацікавлених звертатись до центрів зайнятості області для отримання інформації за наявними вакансіями.
Ознайомитись з наявними вакансіями на підприємстві Ви можете за тел. (06139) 3-73-13, моб. (066) 431 24 07
Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ОЦЗ,тел.233-11-47