КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ З 13 ПО 18 ТРАВНЯ 2019 РОКУ

1 І. Ільф. Є. Петров. Вистава-фейлетон на дві дії „12 стільців”.
14.05.2019 18.00 Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара.
2 В. Ченський. Чорна комедія „Я.Зая”.
14.05.2019 19.00 Запорізький муніципальний театр „Vie” на сцені Запорізької обласної філармонії.
3 Концерт фортепіанної музики. Студенти Київського інституту музики ім. Р. Глієра.
15.05.2019 18.00 Запорізька обласна філармонія.
4 „Два кольори”. Академічний ансамбль пісні і танцю „Запорожці”.
16.05.2019 18.00 Запорізька обласна філармонія.
5 Р.Куні. Комедія на дві дії „Шалена ніч”.
16.05.2019 18.00 Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара.
6 Концерт гурту „Без обмежень”.
16.05.2019 19.00 ПК „Дніпроспецсталь”.
7 Всеукраїнський фестиваль духової та естрадної музики „Таврійські сурми”.
17-18.05.2019 (за окремою програмою) м. Мелітополь.
8 „Зарубіжні гастролери”. Концерт академічного симфонічного оркестру. Соліст – заслужений артист України Андрій Ільків (труба, Київ). Диригент – Біун Вук (Південна Корея).
17.05.2019 18.00 Запорізька обласна філармонія.
9 М. Камолетті. Комедія на дві дії „Четверо в одній спальні”.
17.05.2019 18.00 Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара.
10 Р. Куні. Дуже смішна комедія на дві дії „.Тато в павутинні”.
17.05.2019 18.30 Запорізький академічний обласний театр юного глядача.
11 Квартирник. Концерт ансамблю гітаристів „Грецькі горішки” ЗДМШ №3.
17.05.2019 19.00 Запорізький муніципальний театр „Vie”.
12 С. Маршак. Музична казка на одну дію „Терем-Теремок”.
18.05.2019 11.00 Запорізький академічний обласний театр юного глядача.
13 Шоу „Ляльки Лол”.
18.05.2019 11.00 Запорізька обласна філармонія.
14 В. Лідський. Вистава на одну дію „Позамежжя/Запределье”.
18.05.2019 15.00 Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара.
15 М. Вішнєк. Прем’єра „Пригода ведмедиків панда яку розповідав один саксофоніст, який мав подружку у Франкфурті”.
18.05.2019 17.00 Запорізький муніципальний театр „Vie”.
16 С.Мрожек. Трагікомедія на дві дії „Танго”.
18.05.2019 18.30 Запорізький академічний обласний театр юного глядача.
17 Херсонський академічний обласний театр ляльок. Х.Гюнтер. Музична вистава на одну дію „Жирафа та носоріг або чародій марабу”.
18.05.2019 11.00 Запорізький обласний театр ляльок.
18 Н. Вощілова. Казка-притча на одну дію „Одного разу в лісі”.
19.05.2019 11.00 Запорізький академічний обласний театр юного глядача. Мала сцена.
19 М. Вішнєк. Прем’єра „Пригода ведмедиків панда яку розповідав один саксофоніст, який мав подружку у Франкфурті”.
19.05.2019 17.00 Запорізький муніципальний театр „Vie”.
20 Херсонський академічний обласний театр ляльок. Х.Гюнтер. Музична вистава на одну дію „Жирафа та носоріг або чародій марабу”.
19.05.2019 11.00 Запорізький обласний театр ляльок.
21 Програма „Парад алле”.
19.05.2019 12.00 Запорізький державний цирк.
22 „100% саундтрек”. Ансамбль бандуристів „Божена”.
19.05.2019 18.00 Запорізька обласна філармонія.
23 Ж.-Б. Мольєр. Комедія „Шалений, або Все шкереберть”.
19.05.2019 18.00 „Новий театр” на сцені ПК ЗАЗ.
24 С. Стівенс. Психологічний трилер на дві дії „Загадкове нічне вбивство собаки”.
19.05.2019 18.30 Запорізький академічний обласний театр юного глядача.
25 Виставки „Тріумф людини ”, „Символ твоєї свободи: 100 років Державного герба України”, „Майдан: початок Незалежності”, „Запорізька область наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.”.
13.05.2019-19.05.2019 10.00-18.00 Запорізький обласний краєзнавчий музей.
26 Виставки „Гоголь в ілюстраціях”, „Рушниковий дивосвіт”. Київська виставка живих метеликів.
13.05.2019-19.05.2019 10.00-18.00 Запорізький обласний художній музей.
27 Виставка запорізьких митців.
13.05.2019-19.05.2019 10.00-18.00 Виставкова зала Запорізької організації Національної Спілки художників України.
28 Виставки запорізьких фотохудожників.
13.05.2019-19.05.2019 10.00-18.00 Виставкова зала Запорізької організації Національної Спілки фотохудожників України.
29 Постійно діюча виставка зброї.
13.05.2019-19.05.2019 10.00-18.00 Музей історії зброї.
30 Екскурсії територією заповідника „Хортиця”. Оглядова екскурсія по ІКК „Запорозька Січ”.
13.05.2019-19.05.2019 10.00-18.00 09.30-16.30 Національний заповідник „Хортиця”, ІКК „Запорозька Січ”.
31 Виставка „Як Харитина Марченко Дніпрогес будувала”.
13.05.2019-19.05.2019 10.00-17.00 Виставковий комплекс „Музей міста за порогами” Національного заповідника „Хортиця”, бульвар Центральний, 3.