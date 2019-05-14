ОЛІМПІЙСЬКИЙ ДЕНЬ – 2019

18 травня 2019 р. Парк Трудової Слави
о 9:45 м. Запоріжжя
Всеукраїнський Олімпійський день – це щорічний спортивно-видовищний захід, який проводиться за ініціативи Міжнародного олімпійського комітету Національним олімпійським комітетом України.
Організатором Заходу є НОК України та центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту.
Головна мета Заходу – розвиток олімпійського руху в Україні, поширення ідей олімпізму серед громадян країни, пропаганда здорового способу життя, залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом.
Задачі – привернути увагу людей та зацікавити їх до участі в біговій програмі та інших заходах, організованих навколо тем «Рух, навчання та відкриття».
Партнером Заходу в Україні є компанія «Мак Дональдз», яка виступає всесвітнім офіційним партнером Олімпійського дня.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України та листа Національного олімпійського комітету України, згідно з положенням про Олімпійський день яке затверджене обласним відділенням НОК України та погоджене з управлінням молоді, фізичної культури та спорту ЗОДА, департаментом освіти і науки ЗОДА та Запорізькою міською радою, здійснюється діяльність в проведенні Заходу в травні 2019 року.
Центральний захід планується провести в м. Запоріжжі
18 травня о 9:45 в парку «Трудової Слави» (бульвар Шевченка, 1).
У заході візьмуть участь відомі спортсмени, тренери, учні спортивних та загальноосвітніх шкіл, студентська молодь, представники «Інваспорту», любителі фізичної культури та спорту.
Очікувана кількість – 800 учасників.