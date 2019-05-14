Здоров’я опорно-рухового апарату відіграє неймовірно важливу роль в житті людини. Порушення структури вищезгаданої системи призводить до патологічних змін у функціонуванні інших систем організму. Якщо кожен крок викликає труднощі та дискомфортні відчуття, то є сенс задуматися про купівлю спеціального взуття. Ортопедичне взуття створене для полегшення щоденного життя, виправлення деформацій склепінь стопи та профілактичних заходів проти розвитку патологічних станів нижніх кінцівок. Ортопеди-травматологи рекомендують для щоденного використовування ортопедичні моделі в таких випадках:
- профілактичних та лікувальних заходах проти вальгусної деформації, натоптишів, потертостей, мозолів та інших утворень на стопі;
- фіксації правильного положення стопи протягом усього дня;запобігання перевтоми м’язів нижньої кінцівки та нерівномірного перерозподілу ваги тіла;
- профілактики травм гомілки та суглобів стопи.
Варто звернути увагу, що використання ортопедичних моделей взуття є обов’язковим пунктом лікування людей з будь-якими травмами або патологічними змінами опорно-рухового апарату. Med-Magazin.ua пропонує широкий асортимент медичної продукції, зокрема ортопедичне взуття для щоденного носіння. Інтернет-магазин реалізує якісну продукцію, котра має попит серед клієнтів. На сайті можна прочитати відгуки покупців, а також є змога ознайомитися з характеристиками виробу, матеріалом, з якого створена пара та країною-виробником.
Особливості конструкції ортопедичного взуття
Багато хто з людей питає, в чому різниця між звичайним взуттям та ортопедичним? Нині на ринку взуттєвих виробів майже кожна друга пара має надпис «ортопедичне взуття». Щоб не потрапити на гачок та не купити пару, що не відповідає ортопедичним стандартам потрібно знати особливості конструкції ортопедичного взуття. Конструкція ортопедичних моделей дещо складніша, аніж звичайних, бо містить такі складові:
- спеціальні устілки з супінатором, що створює умови для формування правильної анатомічної форми склепіння стопи. Окрім того така устілка слугує амортизатором під час активного руху;
- конструкція має щільно прилягати до стопи, тому ортопедичне взуття завжди має надійні фіксатори у вигляді застібок;
- задник зі сталою формою;
- особлива конструкція підошви, що складається з гнучкого носка та широкої стійкої підошви;
- каблук Томаса, що завдяки своїй незвичайній формі чудово підтримує стопу.
Варто зазначити, що ортопедичні моделі виготовляють з якісного матеріалу. Зазвичай використовують шкіру, замшу та гуму, або каучук. Не дивно, що ціни на моделі з натурального матеріалу будуть вищими за моделі звичайного взуття.
Правила вибору
Щоб підтримати ногу в анатомічному положенні потрібно вибирати взуття, користуючись порадами спеціаліста та опираючись на деякі правила:
- взуття має бути чітко підібране за розміром. В даному випадку не допускається варіант «на виріст», якщо для дитини, або «на шкарпетки». Взуття має щільно прилягати до стопи та надійно її фіксувати;
- взуття не повинно бути вузьким в носку бо це створить умови для натирання пальців та появи мозолів;
- наявність супінатору для правильного перерозподілу навантаження;
- підошва має гнутися, але в міру. Занадто гнучка не створить умов для якісної фіксації склепіння стопи, а тверда підошва може спровокувати появу плоскостопості;
- тільки якісні натуральні матеріали, що допомагають створити комфортний мікроклімат для стопи та сприяють циркуляції повітря;
- висота підбора не повинна перевищувати 4 см.
Краса та здоров’я
Якщо ви думаєте, що ортопедичне взуття виглядає не зовсім естетично привабливим, то ви помиляєтеся. Сучасні вироби поєднують в собі красу та здоров’я. Придбати ортопедичне взуття для профілактики або лікування патологічних змін опорно-рухового апарату є можливість в салоні, або на сайті. Доставка доступна в будь-який регіон України.