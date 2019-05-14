У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

13 травня о 17:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Янтарна у Шевченківському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах літньої кухні та гаражу на загальній площі 40 кв.м.
О 17:30 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 17:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.