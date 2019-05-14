Валерій Манько: “Запоріжці задекларували 2,4 мільярда гривень доходів”

Упродовж цьогорічної кампанії декларування майже 52 тисячі жителів Запорізької області прозвітували про доходи, які вони отримали у 2018 році. Кількість декларантів порівняно з минулорічною кампанією зросла на 614 осіб. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько.
Запоріжці задекларували 2 мільярди 425 мільйонів гривень отриманих доходів, що на 624 мільйони більше, ніж у попередньому році. З них до бюджетів буде сплачено 135 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та 17,4 мільйона гривень військового збору.
Найбільшу кількість звітів подали громадяни, які продавали власну сільгосппродукцію – 33,7 тисячі на суму доходів 264,6 мільйона гривень.
На другому місці – 2237 декларацій про отримання спадщини на загальну суму 329 мільйонів.
Про продаж нерухомого майна відзвітували 2079 жителів області, їхні прибутки перевищили 566 мільйонів.
Від надання в оренду нерухомості 1654 запоріжця заробили близько 60 мільйонів.
Замикають п’ятірку лідерів громадяни, які минулого року продали рухоме майно – усього надійшло 773 декларації із сумою 85,8 мільйона.
Деклараційна кампанія тривала чотири місяці – з 1 січня до 2 травня. Запоріжці звітували про доходи, з яких не були сплачені податки.
Головне управління ДФС у Запорізькій області