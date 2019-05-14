11 травня року в Центральному парку культури і відпочинку „Дубовий гай” за ініціативи Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації відбувся черговий щорічний Запорізький туристичний фестиваль-ярмарок. Активну роль у туристичному фестивалі-ярмарку «Запоріжжя – місце щастя», взяли національно-культурні товариства області. Запорізькі німці та грузини облаштували фуд-корт та майстерню забав для дітей, а національно-культурні товариства міста Мелітополя на своєму подвір’ї представили найцікавіші зразки своїх культур. Гості фестивалю з Чернігівської, Тернопільської, Кропивницької областей та запоріжці познайомилися із можливістю відвідати національні села нашої області, де зберігаються унікальні традиції, проходять свята різних народів.
Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко та голова Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані привітали присутніх зі святом. Адже на фестивалі працювало яскраве багатоетнічне культурне містечко, а національно-культурні товариства Запоріжжя презентували неперевершену та колоритну кухню. Окрім цього працюють локації майстрів декоративно-прикладного мистецтва («Цвіт калини», «Самоцвіти Запоріжжя», «Запорізький Колорит»), які проводять для усіх охочих майстер-класи.
Учасниками фестивалю «Запоріжжя − місце щастя» стали представники туристичного бізнесу (туристичні фірми, заклади розміщення та харчування, заклади дозвілля), представники закладів культури (музеї, заповідники, театри, філармонія), спортивного туризму та екстремального відпочинку, власники зелених садиб, народні майстри. В концертній програмі взяли участь ансамбль народної пісні та побутового танцю «Оксамит», запорізькі рок-гурти «Ліричний спалах», «EvilHead», «Maddox», «Baburwood» та талановиті діти.
Запорізький туристичний фестиваль-ярмарок зібрав в „Дубовому гаю” національно-культурні товариства області
11 травня року в Центральному парку культури і відпочинку „Дубовий гай” за ініціативи Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації відбувся черговий щорічний Запорізький туристичний фестиваль-ярмарок. Активну роль у туристичному фестивалі-ярмарку «Запоріжжя – місце щастя», взяли національно-культурні товариства області. Запорізькі німці та грузини облаштували фуд-корт та майстерню забав для дітей, а національно-культурні товариства міста Мелітополя на своєму подвір’ї представили найцікавіші зразки своїх культур. Гості фестивалю з Чернігівської, Тернопільської, Кропивницької областей та запоріжці познайомилися із можливістю відвідати національні села нашої області, де зберігаються унікальні традиції, проходять свята різних народів.