Читайте у газеті “Запорізька правда” за 16.05.2019 р.

Друзі! У четвер, 16 травня, виходить у світ другий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективи КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
А допоки ми інформуватимемо своїх читачів про перебіг подій. Останні новини такі. У приміщенні редакції газети «Запорізька правда» через заборгованість за комунальні послуги у вівторок, 14 травня, відключили електропостачання. Втім, цей захід перешкоджання виходу газети у світ марний. Адже ще 24 квітня газета була позбавлена власного Свідоцтва державної реєстрації друкованого ЗМІ, а відтак, права на видання, а отже комунальне підприємство «Газета «Запорізька правда» Запорізької обласної ради втратило можливість здійснювати єдиний вид виробничої діяльності, визначений у його статуті, – випуск газети. А отже позбавлена коштів для проведення розрахунків за всіма видами необхідних платежів- заробітні плати працівникам, податки, оплата комунальних послуг, тощо. Чи вдасться зберегти єдине українськомовне видання регіонального рівня в області? Про це читайте у газеті «Правда ЗП»
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Чи легко бути матір’ю в Україні? Результати дослідження з цього питання знайдете на сторінках «Правди ЗП».
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Телепортація у краще майбутнє. Як із занедбаного провінційного селища Тернівка Вільнянського району перетворюється на потужний надсучасний аграрно-промисловий центр дізнайтесь із нашої газети.
А також пропонуємо вашій увазі справжні сенсації.
Нині у рубриці «Ідентифікація.UA» розкажемо про сакральну геометрію української вишивки.
А у нашій рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про нещодавнє природне явище на Запоріжжі, яке, здається, зовсім неприродне для цієї пори року.
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Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.
Читайте у газеті “Запорізька правда” за 16.05.2019 р.
Друзі! У четвер, 16 травня, виходить у світ другий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.