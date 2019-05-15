ТУРИСТИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ-ЯРМАРОК ОЗНАЙОМИВ ГОСТЕЙ ІЗ РІЗНИХ РЕГІОНІВ З ПРОМИСЛОВИМИ ТА СІЛЬСЬКИМИ ОБ’ЄКТАМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

У рамках щорічного Запорізького туристичного фестивалю-ярмарку відбувся інфотур для представників туристичного бізнесу, управлінь туризму різних областей та журналістів, організований Департаментом культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації. Гості фестивалю з Чернігівської, Тернопільської, Кропивницької областей познайомилися з різноманіттям туристичних об’єктів Запорізької області.
Так, під час екскурсії «Steel`ne misto Z» на ПАТ «Запоріжсталь» відбулося знайомство з повним металургійним циклом та унікальними технологіями, технічним оснащенням підприємства. Гості оцінили розміри території та цехів промислового гіганта, ознайомилися з роботою прокатного стану, дізналися про історією підприємства, яка починалася в період індустріалізації. Зараз продукцію заводу поставляють у понад 50 країн світу. Цікавинкою маршруту стало відвідання зоокуточка, розташованого біля управління залізничного транспорту.
У «Музеї техніки» АТ «Мотор Січ» гості турфестивалю дізналися про історію Запорізького моторобудівного заводу, якому вже понад 112 років. Тут демонструється унікальна колекція авіаційних двигунів, перший вертолітний двигун, двигун Д-18Т, який установлюється на найбільші вантажопідйомні літаки. У музеї також експонується колекція мотоциклів минулого століття, кілька різнопланових приватних колекцій тощо. На території музею під відкритим небом можна ознайомитися зі старовинними тракторами та сучасними зразками військової техніки.
У садибі сільського туризму «Аквазоо» в селі Петрополь Запорізького району учасники інфотуру спілкувалися і фотографувалися з мешканцями контактного зоопарку. Тут живуть віслюк, гуси, кури, півні, корова, овечки, кози, страус, в’єтнамські та не лише свинки, єноти, павичі, різні рибки. Цілий рік проводяться різноманітні заходи та народні свята, які з вигадками та цікавинками пропонує гостям садиби її власник Борис Ігнатко. Про кожного мешканця він може розповісти цілу історію, повну гумору та веселих приказок. Тут організовують майстер-класи, ігри (наприклад «Впіймай поросятко»), майстер-класи з доїння кози (кращі доярі і доярки отримують сертифікат), конкурси, катання на «агротаксі» тощо. Численні цікаві фотозони садиби «Аквазоо» дозволяють міським жителям зафіксувати своє знайомство з сільським життям.
– Стратегією регіонального розвитку Запорізької області до 2020 року одним із пріоритетних напрямів визначено розвиток регіону як історико-культурного та туристично-рекреаційного центру Півдня України. У відповідності з цим розроблено Програму розвитку рекреаційно-курортного комплексу та туризму на 2016-2020 роки. Стратегія розвитку туризму побудована з урахуванням економічних та соціально-культурних особливостей нашої області. Розвиток туризму істотно впливає на такі сектори економіки як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку. Важливим є напрямок внутрішнього туризму: розвиток туристичних продуктів та мереж, туристична промоція області, підтримка інноваційних проектів, культурно-мистецьких заходів, що формують імідж регіону. Тож головною метою можна назвати створення конкурентоспроможного туристичного продукту, який має максимально задовольнити потреби туристів, а також збереження історико-культурних, природних, рекреаційних та лікувальних ресурсів, – зазначив директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю