У м. Запоріжжя під час пожежі у багатоповерхівці евакуювали 4 людей, один чоловік загинув

15 травня о 08:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одній із багатоповерхівок по вулиці Запорізького козацтва в Хортицькому районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в житловій кімнаті квартири на 6 поверсі горіли домашні речі на загальній площі 20 кв.м.
Через сильне задимлення 4 жителів сусідніх квартир не змогли самостійно вийти. Рятувальники вивели їх по сходах на свіже повітря. Життю людей нічого не загрожує.
Під час гасіння пожежі бійці ДСНС виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 78-річний власник оселі.
О 08:47 рятувальники локалізували пожежу, а о 09:14 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному загоранню. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 6 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу.