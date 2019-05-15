У Запоріжжі стартує проект, який має вирішити проблему мулових майданчиків Центральних очисних споруд

У Запоріжжі продовжать реконструкцію Центральних очисних споруд КП «Водоканал». Наступний етап – проекти з переробки мулових відкладень, які накопичуються після очищення каналізаційних стоків та реконструкція ЦОС №2. Для цього планують залучити кошти міжнародних фінансових інститутів. Питання реалізації проекту обговорили сьогодні у міськвиконкомі. Міський голова Володимир Буряк провів робочу зустріч з представниками потенційних інвесторів та розробниками техніко-економічного обґрунтування проекту.
Міська влада розуміє важливість продовження модернізації ЦОС №1 та ЦОС №2, у тому числі і існуючих мулових майданчиків. За рахунок коштів КП «Водоканал» на ЦОС №1 було виконано роботи з реконструкції аераційної системи. Наступний етап – вирішення питання з муловими майданчиками. Адже сучасний їх стан спричиняє незручності запоріжцям, які проживають неподалік. До того ж їх площа не може постійно зростати. Тому необхідно займатися переробкою мулових відкладень.
– За рахунок власних коштів КП «Водоканал» виконує роботи з відновлення існуючих мулових карт, які використовуються на ЦОС №1. Але повністю проблему це не вирішує. Саме тому питання продовження реконструкції Центральних очисних споруд є одним з найбільш актуальних, – відзначив Володимир Буряк.
Міський голова наголосив, що КП «Водоканал» реалізує власну інвестиційну програму, зокрема виконує заміну мереж. Але коштів бюджету міста та ресурсів підприємства на даний момент недостатньо для того, щоб впровадити масштабний проект з реконструкції ЦОС та переробки мулу. Саме тому місто працює над залученням інвестицій. Проект планується реалізувати у рамках програми бізнес-фінансування Danida Business Finance (DBF) і Nordik Environment Finance Corporation (NEFCO).
– Минулого року було підписано Меморандум про співробітництво. Для мене важливо, що він не став звичайною декларацією, а дає реальний результат. Сьогодні ми вже можемо говорити про старт роботи цього важливого для міста проекту, – сказав Володимир Буряк.
У рамках програми бізнес-фінансування можливе фінансування проекту у розмірі 10-12 млн. євро, у тому числі 65% від загальної вартості складають кредитні кошти NEFCO та 35% – грошовий грант DBF.
– У нас вже є успішний досвід реалізації подібних проектів. Ми займаємося інвестуванням саме екологічних проектів. Але вони повинні давати не лише екологічний ефект, а і знижувати фінансове навантаження на підприємство, – говорить старший менеджер з інвестицій NEFCO Бо Еске Нихус.
Перший важливий крок впровадження проекту – розробка техніко-економічного обґрунтування. Цим займатиметься данська компанія COWI, яку обрали інвестори.
– Залучимо досвідчених спеціалістів. Мені вже доводилося працювати над впровадженням проектів в Україні. Докладу всіх зусиль для того, щоб знайти найбільш оптимальний варіант для фінансування проекту. Адже від підготовлених нами документів залежатиме остаточне рішення про виділення коштів на проект. Важливим для нас буде участь представників КП «Водоканал», адже це дозволить нам презентувати найкраще підготовлену документацію, – наголосив директор проекту компанії COWI Карстен Вест-Хансен.
Міський голова прокоментував результати зустрічі на своїй публічній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук»