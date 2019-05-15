В рамках екологічної акції «Врятуємо Дніпро разом!» в Дніпро встановлено 1200 нерестових гнізд

У 2019 за підтримки «Запоріжсталі» громадська організація «Зелений центр Метінвест» м. Запоріжжя спільно з Українським товариством мисливців та рибалок провели майстер-класи для дітей з виготовлення нерестовищ і встановили 1200 нерестових площь.
У квітні громадська організація «Зелений центр Метінвест» м. Запорожжя спільно з представниками товариства мисливців і рибалок провели екологічні майстер-класи для учнів 18 загальноосвітніх шкіл міста. Діти вчилися створювати нерестові гнізда з підручних матеріалів, в ігровій формі освоювали навички сортування сміття, малювали на екологічну тематику та майстрували макет фільтра для води.
У травні фахівці Українського товариства мисливців і рибалок встановили 1200 нерестовищ, в тому числі 100 виготовлених школярами, в річці Дніпро, в затоці біля населеного пункту Відрадне.
Штучні нерестовища дозволяють створити умови для максимального збереження ікри риб при мінливому гідрологічному режимі в водоймах у період весняного нересту.
У 2018 року загальна екологічна ініціатива «Врятуємо Дніпро разом!» Комбінату «Запоріжсталь» увійшла до Книги рекордів України як наймасштабніша екоакції в Україні.
З 2012 року «Запоріжсталь» реалізує спільно з Національним заповідником «Хортиця», Запорізької обласною організацією товариства рибалок та мисливців і федерацією підводного полювання, дайвінгу та рибальства громадську екологічну ініціативу «Врятуємо Дніпро разом!». За цей період в акції взяли участь більше 7000 чоловік, висаджено понад 715 дерев, зібрано понад 100 тонн сміття, в Дніпро випущено близько 140 тисяч особин риби, встановлено 8600 нерестових площ, 30 плаваючих гнізд і 30 годівниць для птахів.
Прес-центр ПАТ «Запоріжсталь»