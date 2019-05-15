Запоріжанки дослідили давні вишиті сорочки із власної сімейної спадщини

У Запорізькій обласній науковій бібліотеці до Дня вишиванки учасниці курсів національної вишивки «Українська скриня», що діють при закладі, провели унікальний захід «Давні вишиті сорочки з бабусиних скринь». Тут зустрілись жінки різного віку, шоб дослідити давні сорочки, які зберігаються вдома у господинь та їхніх друзів, Це і родинні спадки і приватні колекції.
– На наших курсах української традиційної вишивки ми вивчаємо давні техніки шитва. Щоб найкраще зрозуміти і відтворювати нашу традиційну вишивку, нам потрібно вивчати та розглядати давні роботи. Саме тому, час від часу, ми влаштовуємо такі зустрічі, щоб розглядати музейні експонати, розповіла координаторка заходу Вікторія Тала.- А зустріч з дослідженням власних колекцій провели вперше.
До участі у заході долучилися провідні експертки з цих питань -старша наукова співробітниця Запорізького художнього музею Тамара Гончаренко та членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України, керівниця ТО «Мальва» Олександра Артем’єва.