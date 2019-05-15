Запоріжці сплатили майже 190 мільйонів гривень військового збору

З початку року платники податків Запорізького регіону спрямували до бюджету 189,7 мільйона гривень військового збору (без показників великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, який наголосив на зростанні надходжень порівняно з минулорічними на 31,4 мільйона або на 20 відсотків.
Лише у квітні запоріжці перерахували до казни майже 52 мільйони, збільшивши відрахування до минулорічного показника на 22 відсотки.
За перші чотири місяці року найбільші надходження забезпечили платники м. Запоріжжя – 100 мільйонів (+16,6 мільйона), м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 27,5 мільйона (+8 мільйонів), м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 16,8 мільйона (+2,6 мільйона), м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 12,6 мільйона (+1,7 мільйона) та Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 8,5 мільйона (+1,2 мільйона).
Усього на території регіону військовий збір сплачують 19,7 тисячі суб’єктів господарювання, у тому числі 12,9 тисячі юридичних та 6,8 тисячі фізичних осіб.
Головне управління ДФС у Запорізькій області