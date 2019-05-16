1.Віктор, менеджер:
-Звісно що велике значення. Є батьківська родина яка виростила та виховала мене, дала життя. І є ще власна родина-моя дружина та донька, яких я люблю, піклуюсь про них, і це дає мені сенс життя.
2.Марина, студентка:
-Все що було гарного та доброго у моєму житті пов’язано з моєю родиною, це батьки, а є ще бабці та дідусі. Це чудові спогади про дитинство, батьківська любов та турбота, допомога мені у всіх життєвих питаннях. Мабуть родина це головне у моєму житті.
3.Олександра, перукар:
-Моя родина це мама і мій молодший брат. Батько давно пішов від нас, ще я ходила у молодші класи. Мама ще молода і енергійна, багато працює. Про молодшого брата піклуюсь більше я. Сподіваюсь що коли-небудь в мене буде власна родина.
4.Олеся, медична сестра:
-Родина для мене це те, що дало мені життя і навчило мене лише гарному та доброму. Я дуже люблю власних батьків, і вони мене теж дуже люблять. Тому батьківська родина для мене це по перше любов, і по друге також.
5.Юрій Миколаєвич, пенсіонер:
-Родина для людини це все. Хоч ми з жінкою зараз живемо в двох, але є діти та онуки, які приїздять на вихідні та на свята, інколи всі разом, інколи поодинці, допомагають, а ми їм допомагаємо чим можемо. Це саме світле що є у житті, відчувати що ти не один, що ти досі потрібен своїм рідним людям.
Бліц-опитування: Яке значення має родина у вашому житті?
1.Віктор, менеджер: