1.Аліна, лікарка:
-Я відповідаю за власних пацієнтів, за їх здоров’я, за власні рекомендації. Дбаю аби їм було добре. Маю враховувати особистість кожної людини, яка звертається до мене як спеціаліста. Поважаю власне оточення на роботі. Відповідально ставлюсь до власних обов’язків.
2.Наталія, вихователька дитсадка:
-Я відповідаю за діточок у дитсадку, у якому працюю. І перед дітьми, і перед їх батьками. Крім цього я відповідаю за власних дітей, за їх виховання та їх поведінку, здоров’я та фізичний стан. А якщо брати взагалі, то відповідаю за себе як члена суспільства.
3.Олексій, приватний підприємець:
-Моя персональна відповідальність за людей, фахівців, які працюють в нас на фірмі, за умови праці, за рівень доходу, за професійний внесок кожного. Окрім цього маю відповідальність за власних дітей. Мабуть нещодавні вибори це теж частка соціальної відповідальності за власний вибір.
4.Сергій, студент:
-Мабуть моя відповідальність щоб добре навчатися, накопичувати знання та вміння працювати після навчання, заробляти гроші, та бути корисним країні. Треба аби оточуючим було з тобою добре, товаришам по навчанню , викладачам, батькам.
5.Яна, студентка:
-Відчуваю відповідальність за все що роблю сама, за власну поведінку, стосунки з подружками, за навчання, за батьків. І за те що відбувається у країні теж якусь відповідальність відчуваю
Бліц-опитування: Яку персональну соціальну відповідальність готові нести саме ви?
1.Аліна, лікарка: