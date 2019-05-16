Бліц опитування: Яких сюрпризів від погоди ви чекаєте майбутнім літом?

1.Артур, кухар:
-Літом ніяких сюрпризів від погоди не чекаю. Бо мені все одно. Працюю біля пічки та грілю, там завжди спекотно, дах над головою і влітку і взимку. Яка б не була погода, в мене на роботі завжди гаряче літо.
2.Катерина, домогосподарка:
-Читала десь що літо буде холодне і дощове , працюючи на городі не засмагнеш. Відпусток в мене немає. Яке буде літо, таке хай і буде.
3.Денис, водій:
-Клімат дуже змінюється на білшь спекотний, майже пустельний, тому ж чекаю на пекельне літо, таке як у нас завжди останні роки. Сюрпризи теж можливі. Бо все частіше поруч відбуваються буревії та смерчі, тож і в нас таке може бути.
4.Марія, соціальний працівник:
-У природи немає поганої погоди, чи не так? Я думаю хай і сюрпризи погодні будуть влітку, аби тільки не руйнівні. Літня спека мені взагалі не дуже подобається, краще коли погода гармонійна, і ній всього потроху, без крайнощів.
5.Ольга, студентка:
-Я чула що літо не буде спекотним, а більш прохолодним, буде багато дощів, грози, навіть буревіїв, а мені подобається коли більше сонячних днів влітку, аби ходити інколи до пляжу та з’їздити на море