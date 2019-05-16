Рекордсмен з академічного веслування, аспірант ЗНУ Олександр Надтока здобув друге золото Кубка України

Нещодавно в м. Дніпро відбувся Кубок України з академічного веслування. Золотий дубль зумів оформити на змаганнях відомий спортсмен, випускник Запорізького національного університету, аспірант Олександр Надтока. До золота, здобутого напередодні в одиночному класі, вихованець заслуженого тренера України, викладача факультету фізичного виховання ЗНУ Андрія Сватьєва, додав нагороду вищого ґатунку у змаганнях двійок парних. У парі з представником Дніпра, Іваном Довгодьком, Олександр Надтока фінішував першим, показавши результат 6.26.48 секунд.
Для довідки
Нагадаємо, Олександр Надтока – заслужений майстер спорту України. Торік спортсмен став бронзовим призером чемпіонату світу у складі парної четвірки. Також у колекції веслувальника золото світової першості, та світовий рекорд, який ще поки не вдалося побити нікому. Крім того, спортсмен має в колекції два золота і бронзу світових першостей до 23 років, був фіналістом Олімпіади в Ріо-де-Жанейро.
Прес-служба ЗНУ