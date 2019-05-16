«Світ великих сердець» – успіх тривалістю 10 років

Запорізька обласна громадська організація “Флоренс” відзначила 10-річний ювілей святковому інтегративному заходу “Світ великих сердець”.
Святкування ювілею
На свято було запрошено понад 300 гостей! Це діти із загальноосвітніх шкіл міста, вихованці шкіл-інтернатів міста та області, клієнти територіальних відділів надання соціальних послуг та просто небайдужі жителі міста Запоріжжя. Для них підготували свої творчі номери 150 учнів та вихованців шкіл, шкіл-інтернатів та шкіл мистецтв.
Цього року свято розпочалося зі спілкування представників адміністрації міста та області, організаторів концерту та ЗМІ. Метою зустрічі було спілкування стосовно взаємодії державних та громадських організацій щодо питань інтеграції дітей з особливими потребами у суспільство. На брифінг завітали начальник відділу підтримки розвитку інклюзивної освіти КУ «Центр ФСА» ЗОР Сігакова І.А.; заступник начальника управління соціального захисту населення ЗМР Озьорна І.В.; начальник С(у)СД ЗОДА Матвєєва А.І.; президент ГО “Запорізька правозахисна ліга “Універсал”. Тарасов Д.О.; директор ЗОГО «Флоренс» Романенкова Л.О.
Для дітей свято розпочалося веселою інтермедією, на якій професійні аніматори та артисти розважали глядачів танцями, грою на скрипці, жартами та конкурсами.
Далі всіх гостей вже з нетерпінням чекали у глядацькій залі. Тут організатори підготували дійсно чудове свято! На сцену по черзі виходили різні колективи, пісні змінювались танцями, танці – музичними композиціями. Та завжди незмінним залишались захоплені погляди глядачів, гучні оплески протягом усього концерту та надзвичайні, ні з чим не порівняні емоції всіх присутніх.
У чуйних та зворушливих, веселих та запальних номерах організатори свята поєднали різних дітей. У спільних номерах на сцену виходили діти з інвалідністю та звичайні школярі. Від їх щирості, емоційності, бажання довести, що вони найкращі у глядачів час від часу щемило в носі, а на очі навертались сльози.
Молоді та талановиті ведучі підготували для всіх гостей свята кілька конкурсів, під час яких діти просто не могли всидіти на місцях. Кожен бажав прийняти участь!
В цей день переповнювали емоції і волонтерів свята. Вони хвилювались разом із учасниками, веселились із глядачами та встигали виконувати всі завдання від організаторів. Вихід такі яскраві емоції знайшли вже після виконання фінальної пісні. Волонтери стрибали по сцені, співали, танцювали, фотографувались разом із учасниками!
Свято вийшло дійсно феєричним та емоційним!
Історія успіху
Вперше захід під назвою «Світ великих сердець» було організовано фахівцями ЗОГО «Флоренс» 4 грудня 2009 року. Тоді на свято завітало 200 гостей для яких виступали 43 талановитих дитини. Від тоді щороку ці цифри зростали і вже з 2015 року свято відвідує від 400 до 500 гостей.
Не один захід не відбувався без підтримки волонтерів. Щороку кількість небайдужих мешканців міста змінюється. В середньому у підготовці та проведенні свята допомагають понад 40 людей. Здебільшого це студенти Запорізького національного університету, Запорізького національного технічного університету та Економіко-правничого коледжу ЗНУ. Також у різні роки захід підтримували волонтерська група «Angels», ГО «Лікарняні клоуни «Сміхоноси».
Статистика: за 10 років у святі прийняло участь 413 волонтерів; 699 талановитих хлопців та дівчат вийшли на сцену; було представлено 119 творчих номерів; на свято завітало 3303 глядачів з усього міста та області; створено 288 ігрових станцій перед концертом, на яких було виграно безліч цукерок, канцелярського приладдя, іграшок тощо.
Слова подяки
Звісно, силами однієї маленької організації реалізувати такий масштабний захід було б неможливо.
Організатори свята висловлюють щиру подяку всім, хто прийняв участь у концерті: учням та викладачам запорізьких шкіл № 25 та 69; спеціалізованим школам-інтернатам № 1, «Орієнтир», «Джерело»; Таврійському будинку інвалідів (Оріхівський р-н, Запорізької обл.); Хортицькій національній навчально-реабілітаційній академії; студії соціалізації та розвитку дітей з аутизмом БО «Карітас-Запоріжжя»; центру «Прометей»; дитячій школі мистецтв № 3 та дитячій музичній школі № 1.
Окремі слова вдячності адміністрації Будинку культури «ЗАЗ» та особисто директору Філь Вікторії Олександрівні; викладачам та волонтерам Економіко-правничого коледжу ЗНУ; студентам та педагогам кафедри акторської майстерності факультету Соціальної педагогіки та психології ЗНУ; агентству активних подій «kruTeam»; рекламному агентству REIZ.
Олена РУДЕНКО, Олександр МАКСИМОВ (фото)