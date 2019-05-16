У селі Гірсівка будують амбулаторію монопрактики

У с. Гірсівка Гірсівської ОТГ (Приазовський район, Запорізька область) активно будують нову амбулаторію монопрактики.
Наприкінці 2018 року був виритий котлован для фундаменту. Зараз вже можна побачити каркас майбутньої будівлі та планування амбулаторії.
Загальна площа медичного центру — 223 м2. Будівництво проводиться на умовах співфінансування. Депутати місцевої ради на зведення амбулаторії виділили з бюджету 438,7 тис.грн. Ще 710,5 тис. грн. громада отримала в рамках реформи сільської медицини.
В селі Гірсівка проживає трохи більше 1300 жителів. Але користуватися медичними послугами після зведення центру буде значно більше людей. За підрахунками сільради, медичні працівники будуть обслуговувати 2123 людини. Це майже все населення громади.
Завершити будівництво нової амбулаторії монопрактики місцева влада планує в цьому році.