Важкоатлетка ЗНУ Ганна Панова – срібна чемпіонка України

У Чорноморську на Чемпіонаті України з важкої атлетики серед молоді до 23 років першу нагороду в скарбничку Запорізької області принесла студентка факультету фізичного виховання Запорізького національного університету Ганна Панова – вихованка викладача ЗНУ Анатолія Орлова. У ваговій категорії 59 кг спортсменка в сумі показала результат 159 кг (73+86), що принесло Ганні друге місце національних змагань. Зазначимо, що для спортсменки ці змагання стали першими після тривалої перерви, пов’язаної з травмою та реабілітацією.
Для довідки
Торік час підбиття спортивних підсумків минулого року для спортсменів запорізького краю рішенням Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації спільно із Запорізькими обласними відділеннями Національного Олімпійського комітету та Асоціації спортивних журналістів України студентку факультету фізвиховання Ганну Панову розмістили на другій позиції п’єдесталу. Також у 2017 році Ганна виборола «бронзу» під час виступу на чемпіонаті світу і «срібло» – на чемпіонаті Європи серед юніорів в Албанії.
Прес-служба ЗНУ