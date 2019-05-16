Запоріжцям держава поверне 5,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб

За чотири місяці проведення кампанії “Декларування 2019” більше чотирьох тисяч платників податків Запорізької області звернулись до фіскальної служби за податковою знижкою.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, в результаті проведених розрахунків 2779 громадянам буде виплачено 5 мільйонів 251 тисячу гривень.
Як свідчить статистика, запоріжці, отримуючи офіційні доходи, все частіше реалізують своє право на повернення частини сплаченого податку на доходи фізосіб. Порівняно з минулим роком кількість таких декларантів зросла на 117.
Найбільші суми будуть компенсовані 3755 громадянам, які сплачували за освітні послуги. Вони отримають майже 7 мільйонів гривень.
Також:
– 765 громадянам буде відшкодовано 1 мільйон 83 тисячі гривень за страхові платежі і пенсійні внески;
– 48 жителям регіону – 236,8 тисячі гривень за сплаченими відсотками іпотечного кредитування;
– 19 декларантів отримають більш ніж 37 тисяч за витрати на переобладнання власного транспорту на альтернативні види палива;
– 17 громадянам держава поверне 92,5 тисячі за витратами на оплату допоміжних репродуктивних технологій;
– 9 запоріжцям нараховано до виплати понад 19 тисяч за благодійними внесками.
Нагадаємо, скористатися своїм правом на податкову знижку можуть громадяни, які минулого року отримували заробітну плату і понесли певні витрати, перелік яких визначений Податковим кодексом України.
Під час заповнення декларації фіскальна служба області радить уважно вносити дані та перевіряти правильність вказаних реквізитів банківського рахунку, на який будуть перераховані кошти.
Документи приймаються до 31 грудня 2019 року.
Головне управління ДФС у Запорізькій області