Запорізька журналістська спільнота обурена відношенням облради до газети «Запорізька правда»

У приміщенні редакції газети «Запорізька правда» через заборгованість за комунальні послуги у вівторок, 14 травня, відключили електропостачання. Втім, цей захід перешкоджання виходу газети у світ марний. Адже ще 24 квітня газета була позбавлена власного Свідоцтва державної реєстрації друкованого ЗМІ, а відтак, права на видання, а отже комунальне підприємство «Газета «Запорізька правда» Запорізької обласної ради втратило можливість здійснювати єдиний вид виробничої діяльності, визначений у його статуті, – випуск газети. Через що власне, і виник дефіцит коштів, і як наслідок – неможливість розраховуватись за різними видами необхідних платежів, у даному разі – за комунальні послуги.
Наразі у підприємства – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР, на якому працюють 8 фахівців, ще не має заборгованості із заробітної плати та з відповідних податкових відрахувань. Втім, вже невдовзі, прогнозує його керівниця Наталя Зворигіна, вони почнуть зростати у геометричній прогресії. Допоки боргу із виплати зарплат працівникам немає, однак до 20-го травня цього року підприємству необхідно сплатити близько 10 тисяч гривень принаймні до Пенсійного фонду. У разі заборгованості почне нараховуватися пеня.
Запорізька обласна організація Національної спілки журналістів України, стурбована такою ситуацією, скликала у прес-центрі колег-медійників, правозахисників, юристів, представників громадських організацій та відповідних державних органів – податкової служби, Держкомпраці, Пенсійного фонду з тим, щоб обговорити проблему та вишукати шляхи її вирішення. Були також запрошені і представники засновника видання – Запорізької обласної ради. Але жоден із них – ані з числа депутатів, ані з числа чиновників – не з’явився.
Щоб із самого початку складній розмові додати конструктиву, виконуюча обов’язки головного редактора газети «Запорізька правда» Наталія Зворигіна повідомила учасникам зборів про рішення Апеляційного суду м. Дніпра від 3 квітня цього року на користь газети, яким обласну раду спонукано здійснити процедуру роздержавлення комунального підприємства «Запорізька правда» Запорізької обласної ради в рамках впровадження медійної реформи. Тож газета все ж відродиться, краще раніше, аніж пізніше, і знову радуватиме своїх читачів. Але це станеться згодом, після того, як відповідне рішення згідно судового, ухвалить чергова чи позачергова сесія, а потім відбудеться відповідна процедура реформування, яка триватиме від 2-х до 6-ти місяців.
Допоки ж нереформоване з вини облради комунальне підприємство має якось існувати і через нездатність вести виробничу діяльність з вини тієї ж обласної ради, яка свого часу відмовила трудовому колективу газети у передачі прав на видання, через що, власне, і ліквідовано свідоцтво про держреєстрацію, накопичуватиме борги.
Присутня на заході заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Вікторія Терещенко наголосила на необхідності забезпечити необхідні сплати єдиного соціального внеску. Адже йдеться, в першу чергу, про пенсійне забезпечення працівників видання.
Фахові юристи – адвокат і ветеран АТО Роман Хмарський та фахівчиня з питань трудового права Тетяна Відлога, що взяли участь у обговоренні, наполягають: відповідальність за погашення боргів комунального підприємства, особливо, що стосується їх соціальної складової, згідно діючого законодавства буде покладено на його засновника – обласну раду, і радять готувати судові позови.
Відповідальний секретар ЗОО НСЖУ Валентина Манжура закликала колег-журналістів дотримуватися професійної корпоративної солідарності і підтримати працівників «запорізької правди» у боротьбі за свої права.
-«Запорізька правда» і понині залишається флагманом рагіональної журналістики. Ми обурені таким негативним відношенням обласної ради до цього славетного видання і сприймаємо цей негатив посадовців також і на адресу нашої журналістської спільноти як зневагу депутатів і посадовців до бійців інформаційного фронту. І наша спілка докладе всіх зусиль, щоб вберегти це єдине українськомовне видання регіонального рівня в нашій області із понад 100-річною історією для запоріжців, – підбила риску заходу голова ЗОО НСЖУ Наталя Кузьменко.
Олександра Воронцова