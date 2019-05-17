агальноміська конференція “Досвід впровадження інклюзивної освіти міста Запоріжжя. Формування сімейного світогляду в межах реформування освітньої системи”

14-15 травня у Запоріжжі відбулась Загальноміська конференція “Досвід впровадження інклюзивної освіти міста Запоріжжя. Формування сімейного світогляду в межах реформування освітньої системи”. Конференцію відвідали практичні психологи, соціальні педагоги, помічники вчителів та керівники закладів освіти. Фахівцями ЗОГО “Флоренс” було проведено два майстер класи: “Дитина з розладами аутистичного спектру: як знайти підхід та організувати корекційну роботу” та « Особливості взаємодії дитини норма з дитиною з особливими потребами у процесі соціалізації».
В рамках майстер класів були розглянуті основні форми роботи спеціаліста із дитиною з аутизмом, особливості та досвід організації дошкільної освіти для дітей з інвалідністю, а також надані практичні рекомендації з планування та здійснення освітньої роботи з дітьми, що мають інвалідність.
Крім того, були розглянуті способи підготовки дітей до інклюзії, поетапність цього процесу, а також вправи на формування толерантності та поваги один до одного. Деякі питання стосувалися процесу родинного виховання: як правильно будувати відносини і розподіляти обов’язки в родині, де є діти з особливими потребами і діти «норма». Особливе зацікавлення у фахівців викликали питання пов’язані саме з процесом навчання дитини з особливими потребами, які форми і методи краще використовувати, за якими програмами працювати, щоб зробити процес навчання комфортним і ефективним для всіх його учасників.